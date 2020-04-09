"Сейчас не до извлечения уроков": генсек ООН ответил на критику в адрес ВОЗ

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Гутерриш отметил, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки"

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на критику работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавирусной инфекции призвал пока что не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу, а проявить единство в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Гутерриш отметил, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась.

"Сейчас время для единства - для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", - заявил он.

Гутерриш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".

Напомним, сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

В связи с этим, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.