В США обвинили гендиректора ВОЗ в покрытии Китая

Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

Максалли осуждает китайские власти в сокрытии коронавируса

Сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, Максалли осуждает китайские власти в сокрытии коронавируса, который нанес вред всему миру. Кроме того она настаивает на увольнении главы ВОЗ.

"ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру", - сказала Максалли.

Ранее сенатор Рик Скотт призвал Конгресс провести расследование деятельности ВОЗ и указал, что Соединенным Штатам следует воздержаться от финансирования организации за "помощь коммунистическому Китаю в сокрытии данных".

Напомним, власти Китая скрыли истинное количество зараженных и умерших в стране в результате вспышки коронавируса. По данным издания, такую информацию предоставило в секретном отчете Белому дому американское разведывательное агентство.

Также несколько дней назад госсекретарь США Майк Помпео заострил свою критику в отношении Китая. По словам Помпео, правящая Коммунистическая партия КНР скрывает информацию, необходимую для предотвращения новых заражений.