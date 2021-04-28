UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сейчас в Европе есть только одна война - против Украины, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое расширение агрессии и запугивание войсками не даст пользы никому. В Европе сейчас есть только одна война - против Украины.

Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.

Зеленский допустил, что для того, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры.

"Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Она длится уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать", - сообщил президент.

По его словам, сообщения из России об отводе войск от украинской границы в места постоянной дислокации уменьшают напряжение.

"Но нужно оценивать этот процесс по его результатам - напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено", - сообщил он.

Напомним, Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.

Отметим, Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасс