Сейчас в Европе есть только одна война - против Украины, - Зеленский

Зеленский допустил, что для того, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры.

"Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Она длится уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать", - сообщил президент.

По его словам, сообщения из России об отводе войск от украинской границы в места постоянной дислокации уменьшают напряжение.

"Но нужно оценивать этот процесс по его результатам - напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено", - сообщил он.