"Зараз не епоха війни": прем'єр Індії висварив Путіна за вторгнення Росії в Україну
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висварив президента РФ Володимира Путіна, заявивши йому, що зараз не час для війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN, який оприлюднив витяг із публічної розмови політиків під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані.
"Я знаю, що сьогоднішня епоха - не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог - це всі речі, які стосуються світу", - сказав глава індійського уряду.
Моді наголосив, що у них із Путіними ще обов'язково буде шанс обговорити можливість повернення на шлях миру.
"Я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору", - додав прем'єр Індії.
Як пише CNN, коментарі Моді опублікували через день після того, як Путін визнав, що Китай також має "питання та побоювання" з приводу вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Путін зараз становить найбільшу загрозу для блоку НАТО.
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