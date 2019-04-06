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Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 08:19
Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Разведку осуществили вчера вечером

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные авиационного ресурса PlaneRadar в Twitter.

Как извесно, самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде.

Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у берегов КрымаНапомним, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США 29 марта осуществил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма. 

Ранее 26 марта два военных самолета США осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крыма, а также оккупированной части Молдовы и пограничных со странами Балтии территорий РФ. 

Добавим, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk семь часов мониторил ситуацию на Донбассе 6 марта. Беспилотник ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, и в течение около семи часов начиная с 08:17 по киевскому времени вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

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