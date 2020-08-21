Севилья - Интер: где смотреть финал Лиги Европы

Фото: "Севилья" и "Интер" сойдутся в финале Лиги Европы (twitter.com/SevillaFC)

Где и когда начнется супербитва за трофей

"Севилья" и "Интер" определят победителя Лиги Европы-2019/20. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

21 августа 22:00

Кельн, "Рейн Энерги Штадион"

Матч между командами состоится сегодня, 21 августа, в немецком Кельне на стадионе "Рейн Энерги". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 1".

Финал должен был принять польский Гданьск, но из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес решающий поединок за трофей в немецкий Кельн. Одиннадцатый 11 розыгрыш трофея Лиги Европы примет стадион "Рейн-Энерги".