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Севілья - Інтер: де дивитися фінал Ліги Європи

Кельн, П'ятниця 21 серпня 2020 18:33
Севілья - Інтер: де дивитися фінал Ліги Європи
Фото: "Севілья" та "Інтер" зійдуться у фіналі Ліги Європи (twitter.com/SevillaFC)
Автор: Вера Олейник

Де і коли розпочнеться супербитва за трофей

"Севілья" та "Інтер" визначать переможця Ліги Європи-2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

21 серпня 22:00
Кельн, "Рейн Енергі Штадіон"

Матч між командами відбудеться сьогодні, 21 серпня, в німецькому Кельні на стадіоні "Рейн Енергі". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 1".

Фінал повинен був прийняти польський Гданськ, але з-за пандемії коронавіруса УЄФА переніс вирішальний поєдинок за трофей в німецький Кельн. Одинадцятий 11 розіграш трофею Ліги Європи прийме стадіон "Рейн-Енергі".

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