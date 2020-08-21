Севилья - Интер: анонс финала Лиги Европы

Фото: "Севилья" - "Интер" (twitter.com/SevillaFC)

Супербитва в Кельне решит судьбу трофея

"Севилья" сойдется с "Интером" в решающем матче Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитом итальянский клуб.

21 августа 22:00

Кельн, "Рейн Энерги Штадион"

Команды прошли долгий путь до финала и не имеют права на ошибку. Уже скоро узнаем, кто поднимет главный трофей турнира над головой.

Предыдущие стадии

"Интер" вылетел из Лиги чемпионов, попав в непростую группу Лиги чемпионов с "Барселоной", дортмундской "Боруссией" и "Славией". В плей-офф Лиги Европы клуб прошел "Лудогорец" (2:0; 2:1), "Хетафе" (2:0), "Байер" (2:1) и в полуфинале разгромил "Шахтер" со счетом 5:0.

"Севилья" стартовала сразу с Лиги Европы, уверенно заняв первое место в квартете с АПОЭЛом, "Карабахом" и "Дюделанжем". В 1/16 финала команда прошла "Клуж" лишь благодаря правилу выездного гола (1:1; 0:0). Затем обыграв "Рому" (2:0), "Вулверхэмптон" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Статистика встреч

Команды не встречались в турнирах УЕФА.

Изменения

Финал должен был принять польский Гданьск, но события, которые разворачивались в мире с марта внесли свои коррективы. Поэтому "Рейн-Энерги" в Кельне примет 11 розыгрыш трофея Лиги Европы.