У Сєвєродонецьку окупанти затримують людей, які намагаються зв’язатися з рідними, - глава ОВА

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти забороняють людям користуватися мобільним зв'язком. Тих, хто намагається зв'язатися з рідними з підконтрольної Україні території, затримують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Артема Лисогора в ефірі телемарафону.

"Окупанти всіляко намагаються подавляти наш зв'язок. Однак такі осередки зв'язку ще є, вони на багатоповерхівках. Люди про це дізналися і почали з рідними зідзвонюватися", - сказав Лисогор.

Але, за його словами, з'явився донощик, який повідомив про це загарбникам і людей почали "відловлювати".

"Почали дахи (багатоповерхівок, - ред.) перевіряти, хапати наших людей і тягнути до їхніх недовідділків поліції й там проводити, як вони це називають, профілактичні бесіди. Однак це дійсно залякування і знущання над нашими людьми", - зазначив очільник ОВА.