В Северодонецке оккупанты задерживают людей, которые пытаются связаться с родными, - глава ОВА

В Северодонецке Луганской области оккупанты запрещают людям пользоваться мобильной связью. Тех, кто пытается связаться с родными с подконтрольной Украине территории, задерживают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора в эфире телемарафона.

"Оккупанты всячески пытаются подавлять нашу связь. Однако такие очаги связи еще есть, они на многоэтажках. Люди об этом узнали и начали с родными созваниваться", - сказал Лысогор.

Но, по его словам, появился доносчик, сообщивший об этом захватчикам и людей начали "отлавливать".

"Начали крыши (многоэтажек, - ред.) проверять, хватать наших людей и тянуть к их в недоотделения полиции и там проводить, как они это называют, профилактические беседы. Однако это действительно запугивание и издевательство над нашими людьми", - отметил глава ОВА.