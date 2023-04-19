Окупанти в Луганській області затримують людей, які спілкуються з рідними з України
Росіяни посилили терор проти жителів Луганської області та почали затримувати людей, які намагаються зателефонувати рідним в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєверодонецької РВА Романа Власенка.
"До Лисичанська та Попасної росіяни пропускають тільки при наявності реєстрації", - йдеться у заяві.
Також Власенко повідомив, що окупанти посилили терор проти цивільного населення. Вони виловлюють людей, які намагаються налагодити мобільний зв'язок з рідними на підконтрольній уряду України території.
"Загарбники в "ЛНР" обіцяли не проводити весняний призов, але все ж таки оголосили про початок його проведення. Окупантам не вистачає військ, втрати у них шалені, чоловіків теж не вистачає, тому що всі загинули та втекли за межі області", - додав Власенко.
Нагадаємо, що росіяни у Сєвєродонецьку (Луганська область) активно мародерять у вцілілих квартирах та не відновлюють електропостачання після погіршення погоди.
Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.
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