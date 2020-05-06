В Северодонецке разоблачили перевозчиков, организовавших поездки в РФ через "ДНР"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Перевозчики платили налоги боевикам из неподконтрольных территорий

Служба безопасности Украины в Донецкой области разоблачила перевозчиков, организовавших поездки в Россию через неподконтрольную территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, перевозчики частично зарегистрировали свой бизнес на территории террористической организации "ДНР" и платили налоги боевикам из неподконтрольных территорий.

"В течение 2016-2020 годов автобусы злоумышленников осуществляли регулярные перевозки граждан с Донецка через неподконтрольную участок границы. Ежедневно с временно оккупированных территорий в РФ и в обратном направлении отправлялись минимум 2 рейса. Пассажиропоток составил более 1,5 тысячи граждан на месяц. Ежемесячная выручка злоумышленников составляла от 1,5 до 3 миллионов в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, часть прибыли организаторы платили в так называемый бюджет "ДНР". Деньги использовались для финансирования террористической деятельности и незаконных вооруженных формирований.

"Правоохранители провели в Северодонецке 9 обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов. Следователи СБУ изъяли финансовую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающие противоправную деятельность организаторов перевозок", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения 2 фигурантам уголовного производства подозрений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для нужд донецкой регионального филиала "Укрзализныци".

Напомним, ранее сообщалось, что генерального директора киевского частного предприятия подозревают в присвоении 16,5 млн гривен государственных средств во время поставок лабораторного оборудования для диагностики коронавируса.