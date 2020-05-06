Директора киевской фирмы подозревают в присвоении 16,5 млн гривен госсредств

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Компания нарушила нормы предельной надбавки на медоборудование, которое поставляла в госучреждения

Генерального директора киевского частного предприятия подозревают в присвоении 16,5 млн гривен государственных средств во время поставок лабораторного оборудования для диагностики коронавируса. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По версии следствия, фирма заключила договор с государственными медицинскими учреждениями в Полтавской и Запорожской областях. Предприятие обязалось обеспечить лаборатории учреждений оборудованием, необходимым для выявления СOVID-19, в частности, для исследований образцов потенциальных больных.

"Оперативники спецслужбы установили, что бизнесмены при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на медоборудование, установленной правительством. Своими действиями они нанесли убытки госбюджету на сумму свыше 16,5 миллиона гривен. Эта сумма подтверждена судебно-экономической экспертизой", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в офисах компании, в ходе которых изъяли документацию, подтверждающую проведение незаконной финансовой сделки.

Генеральному директору фирмы сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особенно крупных размерах) УК. Предпринимателю грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители разоблачили незаконное изготовление и продажу медицинским учреждениям региона фальсифицированного антисептика. А в Донецкой области СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для нужд донецкой регионального филиала "Укрзализныци".