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У Сєвєродонецьку викрили перевізників, які організували поїздки у РФ через "ДНР"

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 14:45
У Сєвєродонецьку викрили перевізників, які організували поїздки у РФ через "ДНР"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перевізники платили податки бойовикам з непідконтрольних територій

Служба безпеки України в Донецькій області викрила перевізників, які організували поїздки в Росію через непідконтрольну територію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, перевізники частково зареєстрували свій бізнес на території терористичної організації "ДНР" і платили податки бойовикам з непідконтрольних територій.

"Протягом 2016-2020 років автобуси зловмисників здійснювали регулярні перевезення громадян з Донецька через непідконтрольну ділянку кордону. Щодня з тимчасово окупованих територій в РФ і у зворотному напрямку відправлялися мінімум 2 рейси. Пасажиропотік склав понад 1,5 тисячі громадян на місяць. Щомісячна виручка зловмисників становила від 1,5 до 3 мільйонів в гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, частину прибутку організатори платили у так званий бюджет "ДНР". Гроші використовувалися для фінансування терористичної діяльності незаконних збройних формувань.

"Правоохоронці провели у Сєвєродонецьку 9 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів. Слідчі СБУ вилучили фінансову і бухгалтерську звітність, що підтверджують протиправну діяльність організаторів перевезень", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення 2 фігурантам кримінальної справи підозр у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 і ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області СБУ запобігла розкраданню понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерального директора київського приватного підприємства підозрюють у привласненні 16,5 млн гривень державних коштів під час постачання лабораторного обладнання для діагностики коронавірусу.

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