В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета

В Северодонецке произошла драка между помощником депутата Верховной рады и депутатом местного совета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Луганской области.

Сообщается, что полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета.

Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений. Сведенья внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним, в одном из ресторанов Киева в Печерском районе произошла драка с участием народного депутата Ильи Кивы.

Также в Верховной раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на сессии Вышгородского горсовета произошла драка с участием депутата и местного жителя. По данному факту открыты уголовные дела за незаконное обращение с оружием и легкое телесное повреждение.