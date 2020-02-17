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В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 15:06
В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета

В Северодонецке произошла драка между помощником депутата Верховной рады и депутатом местного совета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Луганской области.

Сообщается, что полиция открыла дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета.

Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений. Сведенья внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним, в одном из ресторанов Киева в Печерском районе произошла драка с участием народного депутата Ильи Кивы.

Также в Верховной раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на сессии Вышгородского горсовета произошла драка с участием депутата и местного жителя. По данному факту открыты уголовные дела за незаконное обращение с оружием и легкое телесное повреждение.

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