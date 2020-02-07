Фото: драка в Вышгородском горсовете (poglyad.tv)

Один из участников пронес пистолет и раскладной нож

На сессии Вышгородского горсовета произошла драка с участием депутата и местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Вышгорода.

Сообщается, что на сессии городского совета возник конфликт между депутатом городского совета и местным жителем, который перерос в драку. У одного из участников на пол выпал пистолет и раскладной нож.

На месте происшествия полицейские установили участников конфликта, обнаружили и изъяли вещественные доказательства. По данному факту открыты уголовные дела за незаконное обращение с оружием и легкое телесное повреждение. Решается вопрос о назначении комплекса экспертиз.

По данным агентства "Погляд", драка произошла во время перерыва. Конфликт затеял директор местного рынка Игорь Тыхан, который начал скандалить с депутатом Борисом Матко. В процессе драки на пол выпал нож "бабочка" и пистолет.

Фото: пистолет и складной нож (facebook.com/VyshgorodPolice)

Радник мера Вишгорода Матко проніс у сесійну залу зброю і влаштував бійку. Опубліковано Стоп корупції Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Напомним, ранее Мукачевский городской совет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию. Инициатива связана с сегодняшней перестрелкой, в результате которой пострадали два человека.