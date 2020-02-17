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У Сєвєродонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 15:06
У Сєвєродонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила справу за фактом бійки перед будівлею Сєверодонецької міської ради

У Сєверодонецьку сталася бійка між помічником депутата Верховної ради і депутатом місцевої ради. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Луганської області.

Повідомляється, що поліція відкрила справу за фактом бійки перед будівлею Сєверодонецької міської ради.

Зазначається, що після бійки обидва чоловіки звернулися в поліцію із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".

Нагадаємо, в одному з ресторанів Києва в Печерському районі сталася бійка за участю народного депутата Іллі Ківи.

Також у Верховній раді через запланований розгляд закону про ринок землі біля трибуни сталася бійка за участю кількох народних депутатів.

Крім того, РБК-Україна писало, що на сесії Вишгородської міськради сталася бійка з участю депутата та місцевого жителя. За даним фактом відкрито кримінальні справи за незаконне поводження зі зброєю та легке тілесне ушкодження.

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Новини України ДонецькбійканардепСєвєродонецьк
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