Сколько человек осталось в оккупированном Северодонецке: данные мэрии

В оккупированном Северодонецке остаются около 7-8 тысяч мирных жителей. Некоторые граждане даже возвращаются из подконтрольных Украине территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".
"Осталось в городе где-то 7-8 тысяч населения. Кто пытается вернуться в город с подконтрольных (Украине – ред.) территорий, кто пытается уехать", - отметил он.
Также, по его словам, россияне продолжают занимать свободное жилье уехавших жителей города.
"Размещают там солдат, своих офицеров. То есть хозяйничают в городе так, как им хочется", – добавил Стрюк.
Напомним, по данным британской разведки, захват Россией Северодонецка является значительным достижением в рамках ее целенаправленного наступления на Донбасс.
Стоит отметить, что ВСУ отошли из Северодонецка на возвышенности в районе Лисичанска и заняли подготовленные рубежи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.