Сколько человек осталось в оккупированном Северодонецке: данные мэрии

"Осталось в городе где-то 7-8 тысяч населения. Кто пытается вернуться в город с подконтрольных (Украине – ред.) территорий, кто пытается уехать", - отметил он.

Также, по его словам, россияне продолжают занимать свободное жилье уехавших жителей города.

"Размещают там солдат, своих офицеров. То есть хозяйничают в городе так, как им хочется", – добавил Стрюк.