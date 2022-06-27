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Скільки людей залишилися в окупованому Сєвєродонецьку: дані мерії

Фото: бої за Сєвєродонецьк (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованому Сєверодонецьку залишаються близько 7-8 тисяч мирних жителів. Деякі громадяни навіть повертаються з підконтрольних Україні територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови міської військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ".

"Залишилось у місті десь 7-8 тисяч населення. Хтось намагається повернутися до міста з підконтрольних (Україні – ред.) територій, хтось намагається виїхати", - зазначив він.

Також, за його словами, росіяни продовжують займати вільне житло мешканців міста.

"Розміщують там солдатів, своїх офіцерів. Тобто господарюють у місті так, як їм хочеться", – додав Стрюк.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, захоплення Росією Сєвєродонецька є значним досягненням у рамках її цілеспрямованого наступу на Донбас.

Варто зазначити, що ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька на височини в районі Лисичанська і зайняли підготовлені рубежі.

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