Скільки людей залишилися в окупованому Сєвєродонецьку: дані мерії

В окупованому Сєверодонецьку залишаються близько 7-8 тисяч мирних жителів. Деякі громадяни навіть повертаються з підконтрольних Україні територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови міської військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ".