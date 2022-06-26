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Значительным достижением войск РФ является взятие Северодонецка, - британская разведка

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Лондон, Воскресенье 26 июня 2022 11:58
Значительным достижением войск РФ является взятие Северодонецка, - британская разведка Фото: российских оккупантам предстоит выполнить еще несколько сложных задач (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия в апреле пересмотрела план своей ближайшей кампании, перейдя от оккупации большей части Украины к более целенаправленному наступлению на Донбассе. Поэтому взятие Северодонецка является значительным достижением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что большинство украинских войск отступили со своих оставшихся оборонительных позиций в Северодонецке.

В разведке добавили, что взятие Северодонецка одна из нескольких сложных задач, которые России необходимо решить, чтобы занять весь Донбасс.

"К ним относятся продвижение к крупному центру Краматорску и обеспечение безопасности основных путей снабжения города Донецка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские власти заявляли, что Северодонецк полностью захвачен противником.

Как уточнил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, город разрушен на 90%.

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Война России против Украины Северодонецк Великобритания
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