Стало известно, куда отошли украинские войска из Северодонецка

Украинские войска отошли из разрушенного Северодонецка (Луганская область) в направлении Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для Reuters .

По его словам, украинские силы продолжат оборону в районе Лисичанска, поскольку удерживать фронт в Северодонецке уже невозможно.

"Действия, происходящие в районе Северодонецка, - это тактическая перегруппировка наших войск. Это отход на выгодные позиции для получения тактического преимущества", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что Россия применяет "мариупольскую тактику", стирая город с лица земли. В таких условиях держать оборону на руинах Северодонецка невозможно. В связи с этим войска отошли на возвышенности в Лисичанске.

"Поэтому украинские силы уходят на более высокие земли для продолжения оборонительных операций", - объяснил Буданов.