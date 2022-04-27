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В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу: погибла женщина

Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреляли Северодонецкую больницу. В результате одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Отмечается, что в области осталось только две больницы, которые функционируют - в Северодонецке и Лисичанске. Однако, сегодня оккупанты умышленно открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра.

"Русские знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами, но и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей", - написал глава ОВА.

Через обстрелы сильно пострадало здание больницы.

Также в результате одна женщина погибла. Отмечается, что ей неоднократно предлагали эвакуацию.

Однако, больница продолжает спасать жизни мирного населения.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли церковь в Северодонецке в Вербное воскресенье.

Также мы писали, что в Луганской области сегодня продолжится эвакуация по пяти направлениям.

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