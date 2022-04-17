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Оккупанты обстреляли церковь в Северодонецке в Вербное воскресенье

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Воскресенье 17 апреля 2022 19:40
Оккупанты обстреляли церковь в Северодонецке в Вербное воскресенье Фото: оккупанты обстреляли церковь в Северодонецке в Вербное воскресенье (фото t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по Северодонецку. Попали в крышу церкви в Вербное воскресенье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая.

"Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор", - пишет Гайдай.

По его словам, снаряд оккупантов попал в крышу церкви.

"Орки обожают соревноваться с Богом, на Луганщине в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", - добавил глава Луганской ОВА.

Фото: оккупанты обстреляли церковь в Северодонецке в Вербное воскресенье (фото t.me/luhanskaVTSA)

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