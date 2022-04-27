У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню: загинула жінка

Російські війська обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Внаслідок цього одна жінка загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Зазначається, що в області залишилося лише дві лікарні, які функціонують - у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Однак, сьогодні окупанти умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру.
"Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями, але і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів", - написав голова ОВА.
Через обстріли сильно постраждала будівля лікарні.
Також внаслідок цього одна жінка загинула. Зазначається, що їй неодноразово пропонували евакуацію.
Однак, лікарня і далі продовжує рятувати життя мирного населення.
Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли церкву в Сєвєродонецьку у Вербну неділю.
Також ми писали, що у Луганській області сьогодні продовжиться евакуація за п'ятьма напрямками.
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