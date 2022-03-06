В Северодонецке часть жителей осталась без воды
Из-за вражеских обстрелов города Северодонецк в Луганской области в воскресенье, 6 марта, были обесточена насосная станция. В результате часть жителей осталась без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на пресс-службу Северодонецкую городскую военно-гражданскую администрацию.
"6 марта: в результате повреждения линии электропередач обесточена КНС (насосная станция), в большей части города нет воды", - говорится в сообщении.
Местные коммунальщики в ближайшее время проведут ремонтные работы на высоковольтной сети ЛЭО и возобновят снабжение воды.
Напомним, что после обстрелов российских оккупантов Запорожской АЭС город Энергодар остался без тепла и водоснабжения.
В то же время работники Кураховской ТЭС обеспечили жителей города питьевой водой с фильтровальной станции.
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