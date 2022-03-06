Фото: в Северодонецке часть жителей осталась без воды (фото t.me/nexta_live)

Из-за вражеских обстрелов города Северодонецк в Луганской области в воскресенье, 6 марта, были обесточена насосная станция. В результате часть жителей осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на пресс-службу Северодонецкую городскую военно-гражданскую администрацию.