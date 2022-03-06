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В Сєвєродонецьку частина мешканців залишилася без води

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Сєвєродонецьк, Неділя 06 березня 2022 09:02
В Сєвєродонецьку частина мешканців залишилася без води Фото: в Сєвєродонецьку частина мешканців залишилася без води (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

Через ворожі обстріли міста Сєвєродонецьк в Луганській області в неділю, 6 березня, були знеструмлена насосна станція. В результаті частина жителів лишилася без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сєвєродонецьку міську військово-цивільну адміністрацію.

"6 березня: внаслідок пошкодження лінії електропередач знеструмлена КНС (насосна станція), в більшій частині міста немає води", - йдеться у повідомленні.

Місцеві комунальники найближчим часом проведуть ремонтні роботи на високовольтній мережі ЛЕО та відновлять постачання води.

Нагадаємо, що після обстрілів російських окупантів Запорізької АЕС місто Енергодар залишилося без тепла та водопостачання.

Водночас працівники Курахівської ТЕС забезпечили жителів міста питною водою з фільтрувальної станції.

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