Энергетики Кураховской ТЭС обеспечили жителей Курахово питьевой водой, - мэр

Об этом написал мэр Курахово Роман Падун в Facebook .

"Совместно с энергетиками ДТЭК Кураховской ТЭС организовали подвоз питьевой воды с фильтровальной станции. Воду можно получить в пунктах разлива. Спасибо энергетикам, которые оперативно откликнулись на наши просьбы и помощь", - написал он.

Падун подчеркнул, что ранее поставки канальной воды из Южнодонбасского водопровода были прекращены в результате обстрелов.