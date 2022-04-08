UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Северодонецке будут ремонтировать водопровод: жителей призывают сделать запасы воды

В Северодонецке отключат воду (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что вскоре начнется ремонт водопровода. Поэтому всем местных жителей призвал сделать запасы воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя у Facebook.

По его словам, в связи с повреждением падает давление и вода не поступает в большинство микрорайонов города.

"На ближайшие сутки запланировано проведение ремонтных работ в связи с чем прошу всех сделать запасы воды на сутки-двое. Отнесите внимательно и запаситесь водой", - сказал Стрюк.

Отмечается, что отключение планируется 8 апреля с 20.00.

Ранее мы сообщали, что оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Также мы писали, что в Луганской области оккупанты разрушили все больницы.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Северодонецк