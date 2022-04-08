В Северодонецке будут ремонтировать водопровод: жителей призывают сделать запасы воды

По его словам, в связи с повреждением падает давление и вода не поступает в большинство микрорайонов города.

"На ближайшие сутки запланировано проведение ремонтных работ в связи с чем прошу всех сделать запасы воды на сутки-двое. Отнесите внимательно и запаситесь водой", - сказал Стрюк.

Отмечается, что отключение планируется 8 апреля с 20.00.