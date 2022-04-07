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Оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении, - Генштаб

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Четверг 07 апреля 2022 19:10
Оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные уже 43-й день убивают мирное население Украины. В частности, вероятно, что враг будет пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что предположительно оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Однако, попытки наступления успеха не имели.

Ранее мы сообщали, что у Луганской области оккупанты разрушили все больницы.

Также мы писали, что ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области.

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