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В Луганской области оккупанты разрушили все больницы, - глава ОВА

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Луганск, Четверг 07 апреля 2022 13:27
В Луганской области оккупанты разрушили все больницы, - глава ОВА Фото: в Луганской области нет ни одной целой больницы (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Луганской области российские оккупанты разрушили все больницы. С начала войны каждое медучреждение региона было обстреляно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России и Украины, в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение", - написал в Facebook Гайдай.

Глава ОВА опубликовал фотографии разрушенной больницы в Рубежном. Он отметил, что медучреждение было новым, современным с высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, Рубежанская больница осталась на оккупированной территории. Российские захватчики снимают видео и обвиняют в разрушении медучреждения украинских военных.

"Предатель-главный врач подыгрывает "кадыровцам", хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу", - отметил Гайдай, добавив, что оккупанты умышленно уничтожают больницы в Луганской области, чтобы раненые не имели шансов выжить.

Фото: в Луганской области нет ни одной целой больницы (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и Лисичанске.

Отметим, глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться из-за угрозы нового российского наступления.

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