У Сєвєродонецьку ремонтуватимуть водогін: жителів закликають зробити запаси води

За його словами, у зв'язку з пошкодженням падає тиск та вода не надходить до більшості мікрорайонів міста.

"На найближчу добу заплановано проведення ремонтних робіт у звязку з чим прошу всіх зробити запаси води на добу-дві. Віднесітьс уважно та запасіться водою", - сказав Стрюк.

Зазначається, що відключення планується 8 квітня з 20.00.