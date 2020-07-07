В Северодонецке боевик пытался подорвать химический завод

В Луганской области правоохранители задержали пророссийского боевика, который планировал совершить диверсию в регионе. Преступник хотел взорвать в Северодонецке резервуары с аммиаком.

Об этом сообщили в Офисе генеральной прокуратуры.

Боевика задержали во время спецоперации СБУ и прокуратуры. Он участник незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР". В 2018 был завербован российской ФСБ, которая, по информации прокуратуры, и поставила перед ним задачу совершить диверсию.

Для этого преступник приехал в Северодонецк, в тайнике забрал заранее приготовленные две единицы РПГ-22. С их помощью он планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории завода "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности.

"Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", - сообщили в ОП.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия и принимают меры для установления всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, в декабре еще один боевик так называемой "ЛНР" пытался совершить диверсию, но уже в Харьковской области. В итоге сел в тюрьму на 10 лет.