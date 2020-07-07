У Сєвєродонецьку бойовик намагався підірвати хімічний завод

У Луганській області правоохоронці затримали проросійського бойовика, який планував здійснити диверсію в регіоні. Злочинець хотів підірвати в Сєвєродонецьку резервуари з аміаком.

Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури.

Бойовика затримали під час спецоперації СБУ та прокуратури. Він учасник незаконних воєнізованих формувань так званої "ЛНР". У 2018 був завербований російською ФСБ, яка, за інформацією прокуратури, і поставила перед ним завдання здійснити диверсію.

Для цього злочинець приїхав у Сєвєродонецьк, в тайнику забрав заздалегідь приготовлені дві одиниці РПГ-22. З їх допомогою він планував підірвати два резервуари з аміаком на території заводу "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", яке віднесено до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки.

"Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку", - повідомили в ОП.

Правоохоронці наразі проводять слідчі дії і вживають заходів для встановлення всіх обставин скоєння злочину.

Нагадаємо, у грудні ще один бойовик так званої "ЛНР" намагався вчинити диверсію, але вже в Харківській області. У підсумку сів у в'язницю на 10 років.