Северодонецк не покорился за один-два дня, поэтому его равняют с землей, - мэр

"Идут ожесточенные уличные бои, ведется артиллерийская дуэль. Никто не собирается покидать город. Враг преобладает в живой силе. Они постоянно подбрасывают новых людей, это усложняет ситуацию", - сказал Стрюк.

Он добавил, что Северодонецк равняют с землей, потому что не могут его захватить за один-два дня. Применяют авиаудары, тяжелую артиллерию.

Еще до начала острой фазы, говрит мэр, инфраструктура Северодонецка уже была разрушена. Все коммуникации требуют полного восстановления.

По словам главы городской военно-гражданской администрации Северодонецка, трасса Бахмут - Лисичанск находится под контролем ВСУ, но ездить по ней опасно, потому что дорога регулярно обстреливается оккупантами.