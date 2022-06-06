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Сєвєродонецьк не скорився за один-два дні, тому його рівняють із землею, - мер

Фото: Сєвєродонецьк (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Сєвєродонецьку зараз тривають важкі бої. Росіяни переважають ЗСУ у живій силі. Однак взяти місто повністю їм не вдається. Через це вони рівняють його із землею.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна.

"Ідуть запеклі вуличні бої, ведеться артилерійська дуель. Ніхто не збирається залишати місто. Ворог переважає в живій силі. Вони постійно підкидають нових людей, це ускладнює ситуацію", - сказав Стрюк.

Він додав, що Сєверодонецьк рівняють із землею, бо не можуть його захопити за один-два дні. Застосовують авіаудари, важку артилерію.

Ще до початку гострої фази, говрить мер, інфраструктура Сєввєродонецька уже була зруйнована. Усі комунікації потребують повної відбудови.

За словами голови міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька, траса Бахмут - Лисичанськ знаходиться під контролем ЗСУ, але їздити нею небезпечно, бо дорога регулярно обстрілюється окупантами.

Нагадаємо, російські війська "рівняють з землею" міста та села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.

Раніше ми повідомляли, командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ - Бахмут.

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