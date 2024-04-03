Сєвєродонецьк, Красноград та Ватутіне перейменують. У Раді обрали нові назви

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Нещодавно профільний комітет Верховної ради затвердив перейменування Броварів, Павлограда і Червонограда.

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