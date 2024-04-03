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Сєвєродонецьк, Красноград та Ватутіне перейменують. У Раді обрали нові назви

Архівне фото: У Раді обрали нові назви для Краснограда та Сєвєродонецька (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях України. Серед іншого нові назви отримають Красноград, Сєвєродонецьк і Ватутіне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романа Лозинського.

За його словами, сім міст і 44 села/селища буде перейменовано в рамках процедури деколонізації.

Серед іншого, плануються такі перейменування:

  • Першотравенськ (Дніпропетровська область) - Шахтарське;
  • Красноград (Харківська область) - Берестин;
  • Первомайський (Харківська область) - Златопіль;
  • Первомайськ (Луганська область) - Сокологірськ;
  • Ватутіне (Черкаська область) - Багачеве;
  • Дружба (Сумська область) - Журавське;
  • Сєвєродонецьк (Луганська область) - Сіверськодонецьк.

Деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Нещодавно профільний комітет Верховної ради затвердив перейменування Броварів, Павлограда і Червонограда.

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