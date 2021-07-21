"Північний потік-2" завершено на 98%, але важіль тиску на Росію є, - Держдеп

Незважаючи на те, що газопровід "Північний потік-2" добудовано вже на 98%, важіль тиску на Росію є. Зокрема, якщо російська сторона буде використовувати газ як політичну зброю.

За його словами, Вашингтон продовжує виступати проти "Північного потоку-2".

"Але на жаль, з нашої точки зору, труба на сьогодні закінчена на 98%. Вона була закінчена на 90%, коли президент Байден зайняв свою посаду в січні", - підкреслив Шолле.

Він також зазначив, що США і Німеччина близькі до того, щоб оголосити про угоду щодо газопроводу.

"Ми думаємо, як забезпечити отримання Україною підтримки, потрібної для побудови кращого енергетичного майбутнього, захисту від російської агресії. Звичайно, я хотів би, щоб "СП-2" не був настільки близький до завершення будівництва, як він є, але у нас все одно є важіль тиску на Росію", - додав Шолле.

Він уточнив, що партнери працюють над тим, що б Україна залишалася транзитною країною не тільки до кінця контракту з "Газпромом".

"Я не можу вдаватися в домисли, але я можу сказати, що ми беремо до уваги різні варіанти розвитку подій. І ми чітко дали зрозуміти німецьким друзям і всім іншим, що якщо подібна поведінка (використання енергоносіїв як зброя, - ред.) матиме місце, то треба буде вживати серйозних і швидких заходів реагування", - сказав радник Держдепу.