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"Північний потік-2" завершено на 98%, але важіль тиску на Росію є, - Держдеп

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Київ, Середа 21 липня 2021 15:34
"Північний потік-2" завершено на 98%, але важіль тиску на Росію є, - Держдеп Фото: радник Держдепу США Дерек Шолле (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Незважаючи на те, що газопровід "Північний потік-2" добудовано вже на 98%, важіль тиску на Росію є. Зокрема, якщо російська сторона буде використовувати газ як політичну зброю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

За його словами, Вашингтон продовжує виступати проти "Північного потоку-2".

"Але на жаль, з нашої точки зору, труба на сьогодні закінчена на 98%. Вона була закінчена на 90%, коли президент Байден зайняв свою посаду в січні", - підкреслив Шолле.

Він також зазначив, що США і Німеччина близькі до того, щоб оголосити про угоду щодо газопроводу.

"Ми думаємо, як забезпечити отримання Україною підтримки, потрібної для побудови кращого енергетичного майбутнього, захисту від російської агресії. Звичайно, я хотів би, щоб "СП-2" не був настільки близький до завершення будівництва, як він є, але у нас все одно є важіль тиску на Росію", - додав Шолле.

Він уточнив, що партнери працюють над тим, що б Україна залишалася транзитною країною не тільки до кінця контракту з "Газпромом".

"Я не можу вдаватися в домисли, але я можу сказати, що ми беремо до уваги різні варіанти розвитку подій. І ми чітко дали зрозуміти німецьким друзям і всім іншим, що якщо подібна поведінка (використання енергоносіїв як зброя, - ред.) матиме місце, то треба буде вживати серйозних і швидких заходів реагування", - сказав радник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в рамках угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" залишають за собою право вводити санкції.

А видання Politico стверджує, що США нібито просять Україну не критикувати угоду щодо газопроводу.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Північний потік-2
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