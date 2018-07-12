"Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и Европы, - Порошенко

Порошенко в Брюсселе призвал включить Украину в энергетический союз

Российский газопровод "Северный поток-2" имеет целью нанести удар по энергетической безопасности Украины и стран ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Брюсселе, передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, вопрос проекта "Северный поток-2" занял много времени в обсуждении в ходе двусторонних встреч с главами стран-членов НАТО.

"Сегодня, четко на повестке дня НАТО стоит вопрос энергетической безопасности. Сегодня есть совершенно четкая позиция, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы", - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что была выработана общая позиция относительно следующего этапа интеграции Украины в европейские секторы, в частности энергетический союз, который включает и энергетическую безопасность.

"Наиболее эффективным было бы, когда Украина, как часть Европы, покупала б российский газ на украинско-российской границе",- сказал Порошенко.

Он добавил, что это стало бы гарантией энергетической безопасности и позволило бы прекратить любые спекуляции со стороны России.

Напомним, 12 июля 2018 года президент Петром Порошенко на короткой встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопрос газопровода "Северный поток-2" и сотрудничество в оборонной сфере.