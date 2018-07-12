"Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці України та Європи, - Порошенко

Порошенко у Брюсселі закликав включити Україну в енергетичний союз

Російський газопровід "Північний потік-2" має на меті нанести удар по енергетичній безпеці Україн та країн ЄС і НАТО. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції в Брюсселі, передає прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, питання проекту "Північний потік-2" зайняло багато часу в обговоренні у ході двосторонніх зустрічей з главами країн-членів НАТО.

"Сьогодні, чітко на порядку денному НАТО стоїть питання енергетичної безпеки. Сьогодні є абсолютно чітка позиція, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи", - сказав Порошенко.

Президент також зазначив, що була вироблена спільна позиція щодо наступного етапу інтеграції України в європейські сектори, зокрема енергетичний союз, який включає й енергетичну безпеку.

"Найбільш ефективним було б, коли Україна, як частина Європи, купувала російський газ на українсько-російському кордоні",- сказав Порошенко.

Він додав, що це стало би гарантією енергетичної безпеку та дозволили б припинити будь-які спекуляції з боку Росії.

Нагадаємо, 12 липня 2018 року президент Петром Порошенко на короткій зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив питання газопроводу "Північний потік-2" і співробітництво в оборонній сфері.