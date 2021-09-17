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"Северный поток-2": сертификацию должны согласовать еще в ЕК, это займет до 2 месяцев

Автор: Юлия Бойко

Сертификацию газопровода "Северный поток-2" помимо немецкого регулятора должна согласовать Еврокомиссия. Это может занять до двух месяцев, но процедуру могут и продлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представительницы Еврокомиссии Вивиан Лунелы.

По ее словам, сначала "Северный поток-2" подает запрос на сертификацию в Германию, который в последствии должен передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации

"Так предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура", - добавила Лунела.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газопровод "Северный поток-2" не начнет прокачку природного газа с 1 октября 2022 года.

Также сообщалось, что Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.

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