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"Північний потік-2": сертифікацію мають погодити ще в ЄК, це займе до 2 місяців

Автор: Юлія Бойко

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" крім німецького регулятора має погодити Єврокомісія. Це може зайняти до двох місяців, але процедуру можуть і продовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представниці Єврокомісії Вівіан Лунели.

За її словами, спочатку "Північний потік-2" подає запит на сертифікацію в Німеччину, який надалі повинен передати до Єврокомісії свій проект рішення про сертифікацію

"Так наказує наша доопрацьована Газова директива. Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура", - додала Лунела.

Нагадаємо, раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що газопровід "Північний потік-2" не розпочне прокачування природного газу з 1 жовтня 2022 року.

Також повідомлялося, що Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня.

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ЕврокомиссияПівнічний потік-2