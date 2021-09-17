"Північний потік-2": сертифікацію мають погодити ще в ЄК, це займе до 2 місяців

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" крім німецького регулятора має погодити Єврокомісія. Це може зайняти до двох місяців, але процедуру можуть і продовжити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представниці Єврокомісії Вівіан Лунели.
За її словами, спочатку "Північний потік-2" подає запит на сертифікацію в Німеччину, який надалі повинен передати до Єврокомісії свій проект рішення про сертифікацію
"Так наказує наша доопрацьована Газова директива. Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура", - додала Лунела.
Нагадаємо, раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що газопровід "Північний потік-2" не розпочне прокачування природного газу з 1 жовтня 2022 року.
Також повідомлялося, що Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня.