"Северный поток-2": поставки газа не начнутся с 1 октября
Фото: глава "Газпрома" Алексей Миллер (GettyImages)
Российский газопровод "Северный поток-2" не начнет прокачку природного газа с 1 октября 2022 года. Немецкая сторона только получила заявку на его сертификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", - прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер информацию о том, что поставки могут начаться уже в следующем месяце.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.
Немецкий канцлер Ангела Меркель в очередной раз выступила в поддержку этого газопровода, но требует гарантий транзита газа через Украину.