Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Группа будет заниматься наработкой предложений по "Северному потоку-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.
Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.
Кто вошел рабочую группу
Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- министр юстиции Денис Малюська;
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- посол в США Оксана Маркарова;
- посол в Германии Андрей Мельник;
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
- замглавы ОП Юлия Свириденко;
- замглавы ОП Андрей Сибига.
По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.
Однако, как отметили в ОП, Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.