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Не только "Северный поток-2". Санкции могут затронуть и другие трубопроводы России, - VOA

Автор: Дмитрий Кузнецов

Санкции могут затронуть не только газопровод "Северный поток-2" и другие российские трубопроводы. Лидеры ЕС на этой неделе обсудят наращивание войск РФ на границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на "Голос Америки".

"Северный поток-2" не следует выделять при обсуждении возможных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, поскольку есть и другие трубопроводы "Газпрома", - заявил изданию источник в правительстве Германии.

По его словам, Москва должна объяснить цель наращивания военной группировки на границе с Украиной. Собеседник издания отметил, что лидеры ЕС соберутся на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации "Северного потока-2" был приостановлен, поскольку он не соответствует нормам ЕС.

Отметим, за скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" выступает Австрия.

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Российская ФедерацияСеверный поток-2Санкции