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Санкции против "Северного потока-2" навредят ЕС, - канцлер Австрии

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Вена, Вторник 14 декабря 2021 12:44
Санкции против "Северного потока-2" навредят ЕС, - канцлер Австрии Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер призывает не использовать санкции против "Северного потока-2" как инструмент давления на Россию. По его мнению, таким образом Евросоюз только навредит себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Die Welt.

"Я не считаю, что запуск "Северного потока-2" нужно увязывать с российским поведением в Украине. Так Евросоюз только навредит самому себе", - отметил Нехаммер.

В то же время, по его словам, ясно и то, что насилие не может быть политическим средством.

"Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом", - добавил канцлер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию "Северного потока-2".

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода был приостановлен, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза.

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Австрия Северный поток-2
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