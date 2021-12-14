Санкции против "Северного потока-2" навредят ЕС, - канцлер Австрии

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер призывает не использовать санкции против "Северного потока-2" как инструмент давления на Россию. По его мнению, таким образом Евросоюз только навредит себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Die Welt .

"Я не считаю, что запуск "Северного потока-2" нужно увязывать с российским поведением в Украине. Так Евросоюз только навредит самому себе", - отметил Нехаммер.

В то же время, по его словам, ясно и то, что насилие не может быть политическим средством.

"Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом", - добавил канцлер.