Не тільки "Північний потік-2". Санкції можуть торкнутися й інших трубопроводів Росії, - VOA

Санкції можуть торкнутися не тільки газопровід "Північний потік-2" та інші російські трубопроводи. Лідери ЄС Цього тижня обговорять нарощування військ РФ на кордоні України.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на "Голос Америки".
"Північний потік-2 "не слід виділяти при обговоренні можливих санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України, оскільки є й інші трубопроводи "Газпрому", - заявило виданню джерело в уряді Німеччини.
За його словами, Москва повинна пояснити мету нарощування військового угруповання на кордоні з Україною. Співрозмовник видання зазначив, що лідери ЄС зберуться цього тижня, щоб обговорити ситуацію.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що процес сертифікації "Північного потоку-2" був припинений, оскільки він не відповідає нормам ЄС.
Відзначити, за швидке введення в експлуатацію "Північного потоку-2" виступає Австрія.