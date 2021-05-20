"Северный поток-2": Рада завтра проголосует обращение к США о введении санкций

Верховная рада завтра проголосует проект постановления об обращении к Соединенным Штатам Америки по введению санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Сегодня постановление рассмотрит профильный комитет.

Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков во время заседания Рады.

"Сейчас готовится к подписанию проект постановления об обращении ВР к Палату представителей и Сенату Конгресса США 117 созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", - рассказал глава парламента. Разумков дал поручение профильному комитету рассмотреть этот документ. "В связи с этим обращаюсь к комитету... в 15:00 провести заседание и подготовить постановление к рассмотрению. Чтобы завтра после часа вопросов к правительству вторым вопросом мы могли ее рассмотреть в стенах ВРУ", - сказал глава ВР.