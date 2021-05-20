"Північний потік-2": Рада завтра проголосує звернення до США щодо запровадження санкцій

Верховна рада завтра проголосує проект постанови про звернення до Сполучених Штатів Америки щодо запровадження санкцій через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Сьогодні постанову розгляне профільний комітет.
"Зараз готується до підписання проект постанови про звернення ВР до Палати представників та Сенату Конгресу США 117 скликання щодо активізації зусиль по зміцненню енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - розповів глава парламенту.
Разумков надав доручення профільному комітету розглянути цей документ.
"У зв'язку з цим звертаюся до профільного комітету... о 15:00 провести засідання та підготувати постанову до розгляду. Щоб завтра після години запитань до уряду другим питанням ми могли її розглянути у стінах ВРУ", - сказав глава ВР.
Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Комітет Сенату США з міжнародних справ заявив, що рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проекту є як мінімум помилковим.
Як писало РБК-Україна, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Зазначимо, 18 травня портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.