"Северный поток-2": позиция Германии остается неизменной
Позиция правительства Германии по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной. Она также известна всем сторонам, в том числе, что касается политических аспектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finanzen.net.
Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, обсуждения с американской стороной по поводу "Северного потока-2" продолжаются.
"Это бизнес-проект и позиция Германии известна в том, что касается политических аспектов проекта", - отметил он и уточнил, что позиция немецкой стороны не изменилась.
Напомним, ранее стало известно, что Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2".
Его планируют завершить уже в августе.
Украинская сторона выступает против него, поскольку опасается, что это позволит России сократить объемы транзита газа в Европу через ее территорию.