ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Северный поток-2": позиция Германии остается неизменной

Новина українською →
Берлин, Понедельник 12 июля 2021 13:51
"Северный поток-2": позиция Германии остается неизменной Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Позиция правительства Германии по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной. Она также известна всем сторонам, в том числе, что касается политических аспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finanzen.net.

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, обсуждения с американской стороной по поводу "Северного потока-2" продолжаются.

"Это бизнес-проект и позиция Германии известна в том, что касается политических аспектов проекта", - отметил он и уточнил, что позиция немецкой стороны не изменилась.

Напомним, ранее стало известно, что Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2".

Его планируют завершить уже в августе.

Украинская сторона выступает против него, поскольку опасается, что это позволит России сократить объемы транзита газа в Европу через ее территорию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Германия Северный поток-2
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью