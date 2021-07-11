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Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе

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Воскресенье 11 июля 2021 18:37
Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе Фото: Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" намерены завершить в августе. Газопровод уже завершен на 98%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%", - заявил Варниг.

Он отметил, что российский газопровод может быть запущен в эксплуатацию уже в этом году.

Напомним, накануне глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал приемлемую для Украины гарантию для запуска "Северного потока-2".

Кроме того, вопрос российского газопровода планируется обсудить во время визита президента Украины в Германию.

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Северный поток-2
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